Muv-Luv Alternative Total Eclipse arriverà presto in Occidente

La software house aNCHOR ha recentemente annunciato che lancerà in occidente, dopo ben 8 anni dalla sua release, Muv-Luv Alternative: Total Eclipse. Si tratta di un videogioco appartenente al genere delle avventure grafiche in stile anime e uscì per la prima volta in Giappone nel 2013 per PlayStation 3 e, soltanto un anno più tardi, per PC.

Il titolo è ambientato nello stesso universo narrativo di Muv-Luv Alternative (capitolo uscito precedentemente a Total Eclipse ma posizionato dopo nella time-line) e girerà attorno alle vicende che avvengono nella base situata nello Yukon (Alaska, USA), più precisamente 11 mesi prima degli eventi accaduti in Muv-Luv Alternative. La base militare citata poc’anzi ospita un gruppo di piloti collaudatori che effettuano prove sui nuovi macchinari realizzati per salvare il mondo da una devastazione imminente.

Il titolo arriverà su Steam nel corso dell’inverno 2021 e sarà un titolo stand-alone, analogamente alla sua versione PlayStation 3. Da sottolineare è che Muv-Luv Alternative Total Eclipse non conterrà il suo prequel “The Burning of The Imperial Capital“, il quale era originariamente incluso durante il rilascio della sua versione per PC. Ovviamente, per qualsiasi aggiornamento vi terremo informati.

Sicuramente si tratta di una perla da non lasciarsi sfuggire, soprattutto per gli appassionati di visual novel. In occasione di questo futuro arrivo, lo store di Steam ha annunciato di aver applicato degli sconti (anche del 40%) su tutti i titoli della saga adventure di Muv-Luv e non solo.