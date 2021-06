Castlevania Advance Collection: classificata anche in Corea, su PC

Qualche giorno fa vi avevamo fatto sapere di come in Australia fosse stata classificata una Castlevania Advance Collection, che potrebbe essere una vera e propria collection dei tre titoli usciti su Game Boy Advance: Circle of the Moon, Harmony of Dissonance e Aria of Sorrow.

Oggi veniamo a sapere che la collection è stata classificata anche dalla The Game Rating and Administration Committee of Korea, su PC.

Come vi avevamo fatto sapere precedentemente, riguardo sempre al mondo PC, non sarebbe la prima operazione da “collezione” di Castlevania. Infatti era già stata pubblicata una collection su Steam, con ben 9 capitolo, per celebrare i 50 anni di Konami. Ancora non è stata annunciato nulla di officiale, ma noi vi terremo informati.