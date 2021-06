Human: Fall Flat è un titolo realizzato dalla software house indipendente No Brakes Games ed uscì per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC nel luglio 2016 e da poco è diventato disponibile anche per i possessori di PlayStation 5. Si tratta di un divertente gioco platform e puzzle, nel quale il giocatore prenderà le redini del costruttore Bob che dovrà scoprire una volta per tutte che cosa si cela di misterioso dietro ai suoi ricorrenti sogni in cui si ritrova a cadere.

Di recente No Brakes Games ha svelato che la versione pensata per PlayStation 5 presenterà molteplici migliorie e sarà dotata di feedback aptico, tipico dei controller della console di nuova generazione di Sony. Questa caratteristica è essenziale, in quanto trasforma sensibilmente la sensazione durante le fasi di arrampicata, oscillazione e trasporto di oggetti pesanti. É stato oltremodo possibile, implementare anche i grilletti adattivi del Dualsense all’interno del titolo.

Human: Fall Flat presenta in tutto 17 livelli (comprensivi dei livelli introdotti quest’inverno “Factory” e “Thermal”, oltre ad un nuovo ed esclusivo livello chiamato “Forest“) e ciascuno di essi rappresenta un sogno del protagonista, presentando un’ambientazione unica e divertente. Da misteriosi castelli a montagne innevate, da ville sontuose a rovine azteche e, ancora, da distretti industriali a paesaggi notturni. I livelli saranno esplorabili tramite la scelta di percorsi multipli, i quali consentiranno al giocatore un alto livello di rigiocabilità.

É anche garantita un’esperienza in multi-player fino ad un massimo di otto giocatori. Il titolo è adesso disponibile su PlayStation Store ad un prezzo pari a €19,99. Ricordiamo che Human: Fall Flat è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam).