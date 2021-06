Deep Insanity Asylum: nuovo gioco per PC e Mobile

Square Enix ha rivelato un progetto su diversi media di nome Deep Insanity, che include il manga Nirvana, l’anime The Lost Child e un gioco chiamato Asylum, che arriverà su PC e dispositivi mobile.

Deep Insanity è uno dei marchi registrati da Square Enix a Novembre 2020 in Giappone. Al momento la serializzazione è in mano a Gangan Comics, proprietà di Square Enix, la stessa ha aggiunto il sottotitolo Nirvana al manga, con lo scopo di distinguerlo dalle altre opere del progetto, visto che, ognuna di esse avrà un cast di personaggi differente.

L’universo di questo grande progetto vede una Terra infestata dalla sindrome di Randolph, essa fa sì che le persone continuino a dormire senza svegliarsi mai, la fonte di tutto ciò sembra provenire da un misterioso mondo sotterraneo.

Mentre 80 milioni di persone soffrono di questa sindrome a partire dal manga Nirvana, quel numero alla fine aumenterà a 540 milioni nel gioco previsto per PC su Steam e mobile.

L’anime invece, che sembra andrà in onda nell’ottobre 2021, si svolgerà in un lasso temporale di mezzo tra l’opera scritta e quella videoludica.

L’azienda ancora deve rivelare i dettagli inerenti al gameplay di Deep Insanity Asylum, nonostante già si sappia già che sarà un rpg free to play.