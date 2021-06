Scarlet Nexus: ecco il trailer di lancio

Ci siamo, da oggi 25 giugno Scarlet Nexus esce ufficialmente su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Sono stati mostrati diversi trailer in attesa della release del gioco, dal trailer live action al murales di Jim Vision. Oggi però Bandai Namco ha pubblicato il vero e proprio trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Prima di lasciarvi al filmato, vi rimandiamo al link della nostra recensione, qualora vogliate sapere cosa ne pensiamo del gioco e, proprio per chi inizierà a giocarlo, linkiamo qui la nostra guida, che parte dalle basi e arriva fino al raggiungimento del platino.