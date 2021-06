Demon Gaze EXTRA: svelato il filmato d’apertura e screenshot

Dopo l’annuncio dello scorso maggio da parte di Kadokawa Games del titolo Demon Gaze EXTRA, espansione del titolo uscito dapprima in Giappone (2013) e un anno più tardi in Europa, gli sviluppatori (Cattle Call) hanno rilasciato il filmato d’apertura del titolo e alcuni screenshot che hanno fatto trapelare dei personaggi inediti.

In generale, Demon Gaze EXTRA è la versione integrale del titolo originale uscito per PS Vita e si tratta di un gioco di ruolo (JRPG) in prima persona, in cui si affrontano dei livelli strutturati a maniera di dungeon. Questi dungeon verranno affrontati da una squadra di cinque personaggi appartenenti tutti a classi e origini differenti. Il personaggio principale pare abbia uno stile unico e non personalizzabile, al contrario degli altri personaggi di supporto, di cui possono essere cambiate le skin e gli outfit, favorendo in questo modo la componente ruolistica.

La meccanica di gioco è basata su quella dei classici JRPG costituiti da scontri a turni che scattano nel momento in cui ci si imbatte in randomici incontri. Durante i combattimenti sarà possibile usufruire degli oggetti collezionati in fase di esplorazione, nonché utilizzare degli strumenti che possono evocare mostri che scateneranno attacchi potenti (ma solo in determinati punti del dungeon).

Dagli screenshot e artwork forniti da Kadokawa, invece, emergono nuovi personaggi giocabili, tra cui Pinay, Fran Pendoll, Lancelorna Beowulf, Prometh, Lu Lunark, Cassel Glondike, Kukure, and Lezerem Rantile. L’uscita di Demon Gaze EXTRA è prevista per il 2 settembre 2021 in Giappone su PlayStation 4 e Nintendo Switch.