Don’t Starve Newhome: pubblicato un nuovo story trailer

Lo scorso anno era stato annunciato Don’t Starve Newhome, nuovo capitolo della serie di Klei Entertainent, in sviluppo da parte di Shengqu Games per dispositivi mobile (iOS e Android). Oggi sui canali social del gioco è stato fatto uscire un nuovo story trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questo nuovo gioco per dispositivi mobile espanderà il core del gameplay fatto di sopravvivenza, esplorazione e creazione della propria base, per cui Don’t Starve è noto, introducendo elementi social e multiplayer che espandono il gameplay in nuovi modi. Il gioco avrà una nuova modalità storia, supporto live continuo e molto altro.

Don’t Starve Newhome è stato progettato con funzionalità completamente nuove per il pubblico dei giochi mobili, tra cui modalità multiplayer cooperative, sessioni di gioco più veloci e sistemi di progressione personalizzati, pur mantenendo lo stile artistico della serie, il gameplay da survival ed esplorazione e l’ampie meccaniche di crafting per cui la serie è famosa. I giocatori saranno in grado di costruire case persistenti, scoprire nuove creature, con opzioni di build e crafting e collaborare con gli amici online per approfondire il mondo di gioco.

Lasciandovi al filmato qui sotto vi ricordiamo che al momento si sta svolgendo una fase limitata di early access, e che il gioco arriverà a breve, ma non è ancora stata confermata una data d’uscita.