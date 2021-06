L’attacco dei giganti: in arrivo un evento per i fan

Dieci anni fa veniva fondato, in Giappone, lo studio d’animazione MAPPA, che si è fatto un nome nel corso degli anni, arrivando poi al massimo della fama tra il 2020 e l’inizio di quest’anno, grazie a produzioni come The God of High School, Jujutsu Kaisen, Yasuke e, soprattutto, la quarta e ultima stagione de L’attacco dei giganti.

Con la prima metà della serie che ha riscontrato un grande successo lo scorso inverno, la saga di Hajime Isayama troverà la sua conclusione definitiva, con la seconda parte dell’anime, nell’inverno 2022, quando inizierà la drammatica battaglia tra Cielo e Terra, anticipata nel cliffhanger di questa prima parte.

L’importanza del titolo è tale che, durante l’evento previsto per le celebrazioni del decimo anniversario di MAPPA, insieme alle novità relative alla prossima serie dello studio, Chainsaw Man, L’attacco dei giganti avrà un panel completamente dedicato, per regalare ai fan qualche anticipazione sull’ultima parte della storia del Corpo di Ricerca.

A questo panel parteciperanno alcuni dei doppiatori originali della serie, oltre a parte dello staff creativo che sta dietro alla realizzazione de L’attacco dei giganti. Immancabile, tra gli interpreti Yuki Kaji, la voce di Eren Jaeger, strettamente legato al personaggio, insieme a Marina Inoue, che presta invece la sua ad Armin Arlert e infine Ayane Sakura, doppiatrice di Gabi Braun. Insieme a loro ci saranno Yuichiro Hayashi, il regista della serie e Kohta Yamamoto, il compositore della colonna sonora.

Cosa aspettarsi da questo panel durante le celebrazioni per i dieci anni di MAPPA? Con tutta probabilità ai fan de L’attacco dei giganti verrano regalate tante anticipazioni sulla seconda parte dell’ultima stagione dell’anime, che non faranno altro che aumentare l’hype in vista del gran finale della saga di Hajime Isayama!