American Hero: verrà pubblicato questa estate

Il publihser Ziggurat Interactive ha annunciato l’uscita del gioco in Full-Motion-Video American Hero. Il titolo in questione sarebbe dovuto uscire per Atari Jaguar nei primi anni ’90, ma rimase incompiuto.

Arriverà quest’estate su PC e console (non annunciate) in digitale, con la versione fisica in esclusiva tramite Limited Run Games. Ziggurat ha lavorato con gli Empty Clip Studios per riprogettare il gioco da zero, incluso il ritorno di Timothy Bottoms al suo ruolo da protagonista, con registrazioni di voci fuori campo completamente nuove per completare la sceneggiatura originale.

“Con American Hero abbiamo cercato di bilanciare la visione originale del progetto con il restauro editoriale, laddove le risorse di gioco fossero incomplete”, ha affermato Matt Shores, CEO di Empty Clip Studios. “Riteniamo che questo sia stato l’approccio migliore per far risorgere il gioco e consentire ai giocatori di provare un titolo che non è mai stato rilasciato al pubblico”. Scritto negli anni ’90, American Hero è una satira dei film d’azione troppo esagerati degli anni ’80 che è a sua volta invecchiata in una caricatura del cinema degli anni ’90. Questo “film giocabile” presenta tra gli attori, Timothy Bottoms (The Last Picture Show, Elephant), Daniel Roebuck (The Fugitive, Final Destination) e Musetta Vander (O Brother, Where Art Thou, Wild Wild West).

“American Hero è un tesoro sepolto dagli archivi Atari che è stato quasi perso nel tempo dopo la brusca fine di CD Jaguar”, ha affermato Michael Devine, SVP of Business Development presso Ziggurat Interactive. “Essere in grado di ripristinare e completare questo gioco e preservare una parte unica della storia dei videogiochi è esattamente ciò di cui si occupa Ziggurat”. In American Hero, i giocatori assumono il ruolo dell’ex ufficiale dell’intelligence americana Jack in una missione per fermare il malvagio virologo Krueger che ha intenzione di scatenare un sinistro virus sulla fornitura d’acqua di Los Angeles. I giocatori dovranno affrontare decisioni improvvise che aiuteranno o ostacoleranno Jack mentre cerca di proteggere l’unico scienziato che ha la cura per questo patogeno mortale.

Qui sotto potete vedere il trailer.