l’ASUS ROG Claymore II arriva in Italia

ASUS Republic of Gamers ha annunciato la disponibilità in Italia di ROG Claymore II, tastiera meccanica modulare con switch meccanici ROG RX, numpad removibile, formato adattabile 80%/100% e connettività cablata o wireless a 2,4 GHz. In più vanta la rotella di controllo del volume e l’illuminazione RGB Aura Sync wireless per illuminarsi in accordo con la build a cui è collegata la tastiera.

Il segreto delle performance della ROG Claymore II è rappresentato dai tasti ROG RX che garantiscono altissima reattività. La tastiera sfrutta una soluzione con tasti realizzati sulla base di una struttura a quadrato vuoto e LED RGB incorporati che vanno a posizionarsi nel perimetro di ciascun tasto. L’esclusiva forma dello switch azzera il ritardo dovuto al rimbalzo in modo che i tasti reagiscano esattamente nel momento in cui avviene la pressione. La struttura quadrata e incavata, le quattro chiusure angolari dei copritasti e il meccanismo di stabilizzatore a X assicurano massima precisione anche in sequenze di digitazione ripetute, mentre la durata garantita di 100 milioni di pressioni dei tasti ne assicura un’estrema resistenza. Claymore II è disponibile in Italia con ROG RX Red Switch.

Claymore II è fornita di un poggiapolsi magnetico e un tastierino numerico staccabile che può essere collegato su entrambi i lati della tastiera in formato 80% (diventa al 100% con il numpad collegato), per adattarsi ai diversi stili e configurazioni. Il tastierino numerico include quattro tasti per controllare la riproduzione multimediale che possono essere personalizzati per realizzare scorciatoie di produttività o macro. È presente inoltre una rotella a scorrimento per regolare il volume.

Le connessioni USB-C e wireless RF a 2,4 GHz assicurano una connettività priva di lag. La batteria da 4.000 mAh assicura fino a 40 ore di utilizzo con una singola carica, la connessione USB-C supporta anche la ricarica rapida oppure la funzione “USB passthrough” per collegare altri dispositivi. In aggiunta, Claymore II dispone anche dell’illuminazione Aura Sync e si affida al software Armoury Crate per generare una moltitudine di opzioni di personalizzazione.

ROG Claymore II è disponibile ad un prezzo consigliato al pubblico di €279,99.