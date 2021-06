Redfall: lo sviluppo è iniziato 4 anni fa

Redfall è la nuovissima IP di Arkane Studios (impegnata adesso con lo sparatutto Deathloop) ed è stata annunciata durante lo Showcase di Xbox + Bethesda tenutosi in occasione della conferenza E3 2021 di qualche settimana fa. Dagli autori di Prey sembra essere in sviluppo Redfall, il titolo shooter in co-op ambientato in un’isola del Massachusetts popolata da vampiri, che verranno contrastati da alcuni combattenti.

Secondo alcuni rumor, i lavori di sviluppo sarebbero iniziati pochi mesi prima dell’annuncio del nuovo titolo. Recentemente, invece, questi rumor sembrerebbero essere stati smentiti. Arkane, infatti, pare sia al lavoro su questo videogioco da parecchio tempo oramai. A confermarlo ci sarebbe un post su Twitter da parte di Timur222, il quale ha condiviso tramite cinguettio uno screenshot che confermerebbe che i lavori e l’incubazione di un progetto tanto ambizioso quanto Redfall sarebbero iniziati ad agosto del 2017.

In quel periodo i lavori saranno stati sicuramente molto grezzi e questo fa pensare che si siano dedicati a tempo pieno a Redfall a partire da giugno 2018, periodo della realise del DLC Prey: Mooncrash. Ad ogni modo, sappiamo ancora molto poco del titolo. Le uniche informazioni di cui siamo a conoscenza riguardano la sua natura open-world e cooperativa, nonché il fatto che uscirà durante l’estate 2022 come esclusiva Xbox Series X/S e PC. Sarà, infine, già presente sul Game Pass a partire dal day-one.