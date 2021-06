Sonic celebra il suo 30° anniversario ai Giochi Olimpici

Per festeggiare il 30° anniversario di Sonic the Hedgehog, SEGA ha decido di ridurre fino al 90% il prezzo dei Pass in gioco di Sonic ai Giochi Olimpici Tokyo 2020 per Android, iOS e FireOS a partire da oggi. Per festeggiare questo momento, SEGA ha anche pubblicato un trailer speciale in cui Sonic corre a tutta velocità tra i luoghi più riconoscibili di Tokyo.

SEGA ha appena pubblicato un trailer speciale in cui Sonic sfreccia tra i luoghi più rappresentativi di Tokyo. Mercoledì 23 giugno è stato il 30° anniversario di Sonic the Hedgehog. Per festeggiarlo, il prezzo tutti i Pass in gioco è stato ridotto a €0,99, inclusi il Pass Accesso Completo, il Pass per 2 aree e il Pass per 5 aree.