Demon Slayer: arriva un’attrazione agli Universal Studios

Dopo un anno da sogno come il 2020, il successo di Demon Slayer non fa altro che aumentare. L’opera di Koyoharu Gotoge sta per tornare anche in Italia, con il film Mugen Train pronto a fare il suo esordio su Amazon Prime Video il prossimo 13 luglio, ma è in Giappone che l’ascesa di Tanjiro, Nezuko e tutti i loro amici non conosce freni.

E a coronare un successo così sconfinato sarebbero arrivati gli Universal Studios, pronti, secondo alcune voci, a realizzare un’attrazione completamente dedicata all’opera all’interno del proprio parco tematico. Un’occasione per tutti i fan della serie di entrare nel mondo oscuro e fantasmagorico di Koyoharu Gotoge.

Secondo il report di @WSJ_Manga, gli Universal Studios Japan stanno lavorando a un’attrazione dedicata a Demon Slayer che riproduce completamente il mondo del manga e anime della Gotoge e che sarà in funzione a partire dal 17 settembre 2021, fino al 13 febbraio 2022.

Non sono ancora arrivati però comunicati ufficiali che confermino questa notizia, ma ovviamente anche solo la possibilità ha scatenato l’emozione dei fan, e del resto non sarebbe la prima volta che Universal Studios Japan punta sul mondo degli anime: era già successo in precedenza con le attrazioni dedicate a Sailor Moon, Neon Genesis Evangelion, L’attacco dei giganti e Lupin III, che si sono affiancate al Super Nintendo World come una delle attrazioni di maggior successo del parco.

Demon Slayer sarebbe solo l’ultima aggiunta in un vero e proprio paese delle meraviglie per gli amanti degli anime. Prepariamoci a scoprire cosa ci aspetta agli Universal Studios Japan, mentre conitinuiamo ad attendere la nuova stagione dell’anime targato Ufotable. Di certo, il successo di Tanjiro continuerà a crescere!