Mobile Suit Gundam Hathaway: arriva un nuovo trailer

Uno dei pezzi forti della programmazione anime di Netflix per il luglio 2021 è sicuramente l’introduzione sul catalogo della piattaforma, di Mobile Suit Gundam Hathaway, il primo film della triologia che riadatterà la light novel originale di Yoshiyuki Tomino, uscita nel 1989, Hathaway’s Flash.

Netflix ha dunque deciso di rivelare, a pochi giorni dall’uscita ufficiale del film sulla popolare piattaforma di streaming, un nuovo trailer della pellicola che continuerà la storia della serie originale di Mobile Suit Gundam, concentrandosi però su un protagonista diverso, che avrà al suo interno le caratteristiche tanto dell’eroe quanto del villain della prima stagione.

Anche se il film è uscito in giappone l’11 giugno, ancora non si sa in Occidente quanto sia rimasto fedele alla trama originale della light novel, ad ogni modo è chiaro che Sunrise ha compiuto ogni sforzo per ottenere, almeno dal punto di vista tecnico e grafico, un risultato più che godibile e all’altezza degli standard moderni.

Il trailer di Mobile Suit Gundam Hathaway permette a tutti i fan di dare un’occhiata più approfondita al mondo di questo film, proponendoci anche la figura di un protagonista anti-eroe che vuole soltanto cambiare il mondo.

Il film si rivelerà certamente un successo, data anche la straordinaria fama che continua a circondare Mobile Suit Gundam, probabilmente una delle serie anime mecha più famose (se non la più famosa) e apprezzate di tutti i tempi, come dimostrano i progetti per costruire delle statue a grandezza naturale dei mitici robottoni della Sunrise, come quella da Guinness dei primati realizzata al porto di Yokohama!