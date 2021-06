Fortnite: continua la collaborazione con Marvel

Il Fortnite Crew Pack di Luglio 2021 offrirà l’outfit di Loki come prossimo crossover tra Marvel e l’universo del famoso battle royale targato Epic Games.

Da pochi giorni è uscito il terzo episodio della serie Loki sulla piattaforma di streaming Disney+, e proprio in attesa dell’arrivo del quarto episodio c’è un annuncio sorprendente anche per giocatori di Fortnite amanti della serie.

In un tweet recente, Epic ha rivelato ufficialmente che il prossimo Crew Pack sarà a tema Loki, disponibile dal giorno dopo l’uscita del nuovo episodio in programma il 30 Giugno.

In caso non siate a conoscenza di cosa sia, il Crew Pack è un servizio di abbonamento disponibile al prezzo si 1850 Vbucks per tutti i giocatori del battle royale, che garantisce mensilmente delle skin esclusive a tutti i possessori, in aggiunta ad altri oggetti. Per il mese di Luglio, gli abbonati riceveranno un nuovo outfit marchiato Marvel, come anticipa il tweet.

It seems Mecha Cuddle Master wasn’t the only one who found their way to the Island.

Looks like a trickster snuck his way through the portal and into the Fortnite Crew this July 👑 pic.twitter.com/z2V1wFSSwl

— Fortnite (@FortniteGame) June 25, 2021