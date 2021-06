Magia Record: arriva la seconda stagione

Le nostre bimbe magiche preferite sono pronte a tornare in tv! A quanto annunciato dal sito ufficiale di Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story, infatti, l’anime ispirato al celebre videogioco è pronto a fare il suo ritorno con una seconda stagione che esordirà a partire dal prossimo 31 luglio. E non solo! Il sito ha anche rivelato che la terza e ultima stagione avrà la sua premiere prima della fine del 2021. Un altro progetto che va quindi ad aggiungersi al prossimo film sequel del noto anime.

In attesa dell’esorido di questa seconda stagione (che approderà sulle televisioni giapponesi Tokyo MX, Tochigi TV, Gumma TV e BS11), a partire dal 3 luglio verrà riproposta l’intera prima stagione della saga (disponibile anche su Crunchyroll), che adatta le avventure delle protagoniste del videogioco Magia Record, spin off dell’anime di Puella Magi Madoka Magica.

Prepariamoci dunque a tornare nella cittadina di Kamihama, dove, guidate da uno strano potere, le ragazze magiche si sono riunite per combattere contro le streghe. Iroha Tamaki, arrivata in città con le altre, si dedica alla ricerca della sorella minore Ui, seguita da Homura Akemi, che vuole capire il mistero della città per poter salvare Kaname.

Lo staff e il cast della prima stagione di Magia Record sono tornati per realizzare questa seconda iterazione della serie, che avrà una opening, Careless, interpretata da ClariS, il popolare duo pop-idol giapponese. Alla regia ci sarà quindi ancora Doroinu, che si occuperà anche degli script, mentre l’animazione e il character design sono affidati a Junichiro Taniguchi. L’anime sarà ancora una volta prodotto da Shaft.

Magia Record aveva fatto il suo esordio sui dispositivi iOS e Android nell’agosto 2017, ottenendo un adattamento manga, nell’agosto 2018, e uno spettacolo teatrale, tra l’agosto e il settembre 2018. La versione inglese del gioco però è stata chiusa nel settembre 2020.