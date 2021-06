Earth Defense Force 6: secondo trailer con 13 minuti di gameplay

Il publisher D3 e gli sviluppatori di Sandlot hanno finalmente rilasciato il secondo trailer di Earth Defense Force 6, dalla durata di 13 minuti pieni di gameplay, giocato in live durante il primo streaming ufficiale del titolo.

Il gioco uscirà su piattaforme non ancora annunciate in Giappone nel 2021. Va notat che durante la diretta, è stata posizionata una scatola davanti al produttore Nobuyuki Okajima ai fini di nascondere le sue mani, e di conseguenza il controller che stava utilizzando durante il live gameplay, diversamente dal segmento di video in cui si mostrava giocare il capitolo numero 2, Invaders from Planet Space per Nintendo Switch. Tutto ciò potrebbe essere stato richiesto da Okajima visto che in precedenza utilizzò il controller di Playstation 4 durante la presentazione che fece al Tokyo Game Show 2020 online, lo scorso Settembre.

Qui sotto puoi entrambi i gameplay che sono stati rilasciati del titolo.