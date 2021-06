Granblue Fantasy Versus: svelato Seox con data d’uscita

XSEED Games, marchio di Marvelous USA, Inc. e Arc System Works, hanno rivelato oggi che Seox, il sesto e ultimo combattente del Character Pass 2 di Granblue Fantasy Versus, si unirà al roster il 12 luglio. L’annuncio arriva in concomitanza con il superamento delle 500.000 unità vendute in tutto il mondo del picchiaduro ambientato nel mondo del titolo di Cygames, sommando le copie per PlayStation 4 e PC Windows tramite Steam.

Seox, sesto degli Eternals e maestro dell’attacco con gli artigli, abbatte i suoi avversari con una velocità senza pari. Ferito dal destino, indossa molte maschere, sia fisiche che emotive, per oscurare i suoi veri sentimenti. Ma questo non gli impedirà di proseguire il suo viaggio di espiazione. Si avventurerebbe fino ai confini dei cieli, purché un giorno sia in grado di ricongiungersi con la persona a lui cara.

Seox sarà disponibile come parte del pacchetto DLC Character Pass 2 o singolarmente, e include:

Personaggio giocabile “Seox”

1 avatar della lobby

1 Star character icon

2 missioni aggiuntive in modalità RPG

I giocatori su sistema PS4 riceveranno anche:

GBVS SSR Character Weapon Draw Ticket

Sticker di Seox

Vi lasciamo al filmato del nuovo personaggio qui sotto, ricordandovi che uno dei precedenti combattenti inserito in Granblue Fantasy Versus è stato Eustace.