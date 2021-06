Last Day of June: in arrivo la versione fisica su Switch

Super Rare Games, azienda specializzata nella produzione di versioni fisiche di giochi per Switch, ha annunciato nelle ultime ore una nuova partnership con 505 Games per stampare la versione retail per la console Nintendo di Last Day of June, avventura interattiva sviluppata dal team italiano Ovosonico.

Come potete vedere dal tweet qui sotto, questa edizione è limitata a 5000 copie, sarà in vendita in esclusiva sullo store di Super Rare Games e può essere acquistata proprio a partire dall’ultimo giorno di giugno, mercoledì 30, quando qui in Italia saranno le 18:00.

Questa edizione contiene:

– Cartuccia per Nintendo Switch

– Illustrazione interne

– Manuale a colori

– Adesivo esclusivo

– Pacchetto di 3 carte collezionabili

What would you do to save the one you love? ☀️

𝗟𝗮𝘀𝘁 𝗗𝗮𝘆 𝗼𝗳 𝗝𝘂𝗻𝗲 is getting a physical Switch release, in partnership with @505_Games! Limited to 5k copies.

On sale last day of June (Weds, June 30) @ 6pm BST – exclusively at https://t.co/Jv8wN6ozxg 🗓️ pic.twitter.com/D0PocEVCI8

— Super Rare Games ☀️ (@SuperRareGames) June 25, 2021