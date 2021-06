Genshin Impact: nuovi leaks sulla patch 1.7

Gli ultimi leaks inerenti a Genshin Impact si concentrano su due personaggi in arrivo, Sayu e Yoimiya, i quali hanno già ricevuto il loro reveal non ufficiale. Questi dovrebbero arrivare in gioco con l’uscita dell’aggiornamento 1.7, che uscirà nel mese di Luglio.

Finora l’aggiornamento 1.6 ha portato solo un personaggio nuovo, Kazuha, e ha fatto tornare il banner di Klee. Presente anche una nuova regione che comprende un arcipelago, con tante nuove missioni e segreti da scoprire. Non dimentichiamo anche l’aggiunta di skins per personalizzare i propri personaggi preferiti, che ha entusiasmato tutti i fan del titolo.

Tuttavia, la community aspetta con impazienza il nuovo aggiornamento, poiché vedrà la regione di Inazuma, che al momento è la parte della roadmap più pubblicizzata, su cui la stessa miHoYo sta puntando molto.

Questi leaks provengono da Dimbreath, famoso nella community per aver anticipato molti degli aggiornamenti passati, che oggi ci mostra in anticipo le animazioni dei due nuovi personaggi.

[2.0 – Yoimiya Character Page Animations] Includes base animations, constellation image preview and talent preview character pose. Streamable: https://t.co/9kBGwvK7Y2

Download: https://t.co/yW02riDemH pic.twitter.com/ZsiiWZTmcB — Dimbreath (@dimbreath) June 23, 2021

[2.0 – Sayu Character Page Animations] Includes base animations, constellation image preview and talent preview character pose. Streamable: https://t.co/92ZY6wyVxR

Download: https://t.co/CAC5PVLmCv pic.twitter.com/l9tustjpq8 — Dimbreath (@dimbreath) June 24, 2021

Non ci resta che goderci la nuova regione introdotta da poco e scoprire tutti i suoi misteri, in attesa di ulteriori anticipazioni.