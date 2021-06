Genshin Impact:nuovo evento di combattimento

Nel mondo di Genshin Impact arriva un nuovo evento di combattimento chiamato Legend of the Vagabond Sword, che consente ai giocatori di sfidare tre world boss in un’arena speciale. L’evento durerà dal 25 Giugno fino all‘8 Luglio, per un totale di sette sfide che si sbloccheranno ogni giorno. Questo evento fu anticipato per la prima volta sul sito interattivo della patch 1.6.

I giocatori che partecipano all’evento possono ottenere 60 Primogemme la prima volta che completano una sfida, oltre a un biglietto da visita speciale per personalizzare il proprio profilo.

I tre boss che possono essere sfidati sono Oceanid, Primo Geovishap e Maguu Kenki, quest’ultimo è apparso per la prima volta durante l’evento Midsummer Island Adventure, che si concluderà a breve. L’arcipelago delle mele d’oro rimarrà per un tempo limitato oltre la durata dell’evento.

Come i precedenti eventi di combattimento, ad esempio l’Hypostatic Symphony che fu presente all’inizio di quest’anno, i giocatori posso impostare difficoltà e malus, per personalizzare la sfida a loro piacimento. Sebbene questi possano rendere la battaglia molto più ardua, premieranno i giocatori con punteggi più alti. L’unico requisito per accedere a questo evento è avere almeno il grado avventuriero pari o superiore a 20.