Redfall: id Software collabora con Arkane?

Il nuovo co-op sparatutto di Arkane Studios, potrebbe essere in fase di sviluppo con il supporto di esterni. Sembra che accidentalmente sia stata trapelata la notizia che id Software, sviluppatori della celeberrima saga Doom, stiano aiutando nella creazione di questa nuova IP.

Redfall è stato annunciato all’E3 2021 come una nuova esperienza cooperativa targata Arkane, gli stessi sviluppatori di Prey e Dishonored. Il gioco sembra richiamare una versione moderna degli FPS cooperativi che ultimamente stanno tornando in auge, in particolare con il seguito spirituale di Left 4 Dead, ovvero Back 4 Blood.

Dal giorno del reveal le notizie sul gioco sono state scarse, probabilmente per volontà della stessa software house. Tuttavia, un attento fan ha notato un cambiamento nel profilo Linkedin di Jeff Senita, animatore presso id Software. Questa modifica ci mostra che Senita stia lavorando a delle animazioni aggiuntive per il nuovo titolo di Arkane, ma le implicazioni potrebbero non fermarsi a semplici contributi in questo campo.

Da allora l’inserzione è stata rimossa, ma fortunatamente chi ha notato questo dettaglio ha immortalato e pubblicato uno screenshot su Twitter.

Si tratta di Timur222, lo stesso utente che nella giornata del 25 Giugno ha pubblicato altre informazioni inerenti a questo progetto.

Attualmente non è chiaro se questo sia stato un semplice errore, nonostante sia improbabile che id Software stia sviluppando un gioco con il medesimo titolo di Arkane.

La rimozione della riga potrebbe dimostrare una svista da parte dell’animatore che ha pubblicato delle informazioni prima che le due software house fossero pronte a ufficializzare la notizia; potremmo evincere da ciò che un dirigente abbia esortato Senita a rimuovere l’inserzione.

Possibile si tratti di una notizia reale e concreta dal momento che Microsoft ha acquisito ZeniMax e tutti i suoi studi, così Arkane e id Software ora fanno parte della stessa società.