No Man’s Sky: la nuova mod vi trasforma in Sean Murray

Sicuramente le mod sono degli ottimi strattagemmi per portare qualcosa di nuovo o allungare la longevità del titolo, seppure non è la compagnia ad occuparsi in prima persona alla realizzazioni di quest’ultimi, ma bensì i fan. Ebbene, secondo quanto appreso nel corso delle recenti ore, è stata lanciata una nuova mod su No Man’s Sky, la quale trasforma tutti i giocatori in Sean Murray, capo presso Hello Games.

L’autore della mod si chiama WinderTP, dove lo stesso Sean Murray ha risposto alla creazione legata all’utente, rivelando di essere sorpreso e divertito allo stesso tempo. Se siete curiosi di provare la suddetta mod, la potete scaricare seguendo questo link. Vi ricordiamo che No Man’s Sky è disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.