Halo Infinite: i personaggi avranno un ruolo fondamentale nel multiplayer

343 Industries è attualmente impegnata per portare sul mercato a fine 2021 Halo Infinite, titolo molto atteso per PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Sebbene i giocatori dovranno acquistare se vorranno giocare interamente la campagna e godersi l’avventura di Master Chief, quelli che saranno intenzionati a godersi il multiplayer del gioco non dovranno sborsare alcun soldo, dato l’essenza free to play della modalità online.

A tal proposito, sappiamo che la Prima Stagione si intitolerà Reach, e tutti coloro appassionati del gioco conosceranno per certo che questo nome non è certamente sconosciuto e sarà un lungo viaggio dedicato al nostro personaggio, almeno stando alle parole di Joseph Staten, Creative Director presso 343 Industries. Ecco le sue dichiarazioni:

Al centro dei nostri piani c’è l’obiettivo di radicare profondamente il tuo personaggio Multiplayer nel più ampio universo di Halo e dargli un ruolo vitale e attivo nella storia di Halo andando avanti. Come esattamente faremo questo nelle stagioni e negli anni a venire… Beh, non siamo ancora pronti a condividere i dettagli. Ma posso condividere che abbiamo scelto ‘Heroes of Reach’ come tema stagionale per ragioni molto specifiche: Reach ha una ricca storia; è un luogo chiave per gli Spartani di un tempo e un punto focale per una nuova generazione di Spartani che si prepara a lottare con i pericoli e i misteri di una galassia che è fondamentalmente cambiata dopo gli eventi di Halo 5.



Insomma, sebbene il multiplayer dovrebbe essere legato dalla storia nella maggior parte dei titoli, anche se produzioni come Apex Legends e Overwatch hanno dimostrato il contrario, nel multiplayer di Halo Infinite, quest’ultima ricoprirà un ruolo fondamentale.