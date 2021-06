Granblue Fantasy Versus: superate le 500.000 copie vendute

Proprio ieri vi abbiamo informato riguardo la data d’uscita del nuovo personaggio in arrivo su Granblue Fantasy Versus tramite DLC, Seox. Cygames e Arc System Works, nomi molto più che conosciuti nell’industria videoludica, hanno quest’oggi annunciato anche un’altra importante tappa.

Il famoso picchiaduro ha infatti negli ultimi giorni raggiunto e superato ben 500.000 copie vendute, tra digitali e retail. Oltre a questa fondamentale tappa, Cygames ha anche fatto sapere che annuncerà altro contenuto aggiuntivo che arriverà nel mese di agosto.

GamesVillage vi ricorda che Granblue Fantasy Versus è stato originariamente pubblicato per PlayStation 4 il 6 febbraio in Giappone ed Asia, sbarcando poi il 3 marzo in Nord America e il 27 in Europa, a seguire infine la versione PC su Steam il 13 dello stesso mese. Cosa ne pensate del picchiaduro targato Cygames? Fatecelo sapere!