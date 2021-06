God of War Ragnarok: rumor sul primo gameplay

I fan presto potrebbero vedere alcuni filmati di gioco di God Of War Ragnarok, almeno secondo nuovi rumor.

Sebbene inizialmente si speculasse che il titolo potesse uscire entro la fine dell’anno, il gioco è stato infine ritardato al 2022, una decisione presa dallo stesso regista Cory Balrog. Da allora il suo studio ha ricevuto messaggi sgradevoli dai fan sconvolti, nonostante lui e il suo staff si continuano a impegnare per garantire una grande esperienza di gioco che tutti si aspettano. A oggi, si potrebbe avere la possibilità di vedere il titolo in azione prima del previsto.

Nick Baker, cofondatore di XboxEra e conduttore di XboxEra Podcast, ha recentemente condiviso una teoria inerente al gioco in questione sul suo profilo Twitter, affermando che Sony mostrerà alcuni filmati di gioco durante il prossimo State Of PlaysStation.

Non ci sono state notizie ufficiali sulla data di svolgimento di questo evento, ma servirà a compensare l’assenza per il terzo anno consecutivo di Sony dalla conferenza E3 2021.

I’m being told we’ll see our first gameplay of the new God of War at Sony’s show too. Will be exciting to see.

