Final Fantasy XIV: Save the Queen non avrà un seguito

Yasumi Matsuno, creatore dello scenario Save the Queen: Blades of Gunnhildr in Final Fantasy XIV: Shadowbringers, ha confermato su Twitter che la trama di questa storia è finita, nonostante conferma che continuerà a scrivere per un altro gioco, senza però rivelare alcun dettaglio aggiuntivo.

Unfortunately, this side story is over.

See you in another game. — 松野泰己 (@YasumiMatsuno) June 24, 2021



Matsuno spiega tramite Tweet qualcosa in più riguardo la storyline Save the Queen e perché non avrà seguito. In risposta a dei fan che si aspettavano altre storie all’interno della regione di Dalmasca, il creativo risponde:

Sfortunatamente, quel piano è scomparso

Ha anche notato che, il riscontro del mercato nipponico sulle storie ambientate a Ivalice è stato misto. Purtroppo però, la conclusione di questa trama non apparirà in gioco, poiché lo scrittore non tornerà a scrivere ciò, infatti lo stesso afferma che la trama è completa a causa della liberazione di Bozja.