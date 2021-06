AIR: svelata la data d’uscita nipponica del visual novel di Hatsuzora no Shou

Il genere del visual novel troverà sempre un appoggio un po’ ovunque, soprattutto nel Paese del Sol Levante. Proprio riguardo questo genere, quest’oggi abbiamo novità su AIR e il suo arrivo su Nintendo Switch, per il momento solo in Giappone.

Come i rivenditori giapponesi Rakuten Books e Yodobashi hanno confermato, la data fissata è quella del 9 settembre. La versione conterrà la visual novel dello spin-off Hatsuzora no Shou, incluso anche nella precedente versione per PS Vita.

Ricordiamo che AIR venne inizialmente pubblicato su PC nel lontano 2000 esclusviamente in Giappone, arrivando poi, col tempo, su PS2, PSP, iOS, Android e PS Vita.