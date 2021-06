Battlefield 2042: bot su PlayStation 5?

Almeno nella versione PS5, Battlefield 2042 ospiterà fino a 128 giocatori contemporaneamente, ma per mantenere i server pieni l’idea degli sviluppatori di DICE è di inserire dei bot per riempire gli slot vuoti.

Secondo un rapporto di The Verge, il titolo darà priorità agli umani, quindi è plausibile che durante le ore di punta non si incontreranno soldati comandati dall’Intelligenza Artificiale. Tuttavia, a seconda della regione e della piattaforma, potrebbero esserci fino a 64 bot all’interno di una singola partita.

Vista la portata a cui ambisce l’azienda con questo nuovo titolo, si tratta di un’aggiunta intelligente, anche se sosteniamo che il crossplay tra le console aumenterebbe notevolmente il numero di giocatori, riducendo così al minimo la presenza di bot. L’impatto che avranno in dipende molto da come verrà sviluppata l’IA di questi, se saranno competenti e collaboreranno con i giocatori allo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi, potrebbero in alcuni casi essere preferibili rispetto agli alleati reali.

Bisogna anche ricordare che la versione PS4 del gioco ospiterà solo 64 giocatori in una partita, quindi è molto meno probabile la presenza di bot.

Per capire se questa scelta di DICE possa essere vincente o no, dobbiamo solo aspettare e provare con mano il gioco in uscita il prossimo 22 Ottobre 2021.