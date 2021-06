Guardians of the Galaxy: il titolo doveva avere il multiplayer online

Dopo il fallimento di Marvel’s Avengers, i cui giocatori, nonostante le espansioni e il supporto continuo che il titolo riceve da Square Enix e Crystal Dynamics, continuano a calare, in molti hanno pensato che fosse una scelta saggia, da parte del publisher nipponico, rendere Guardians of the Galaxy, il nuovo titolo ispirato all’universo Marvel, in uscita nell’26 ottobre 2021, un single player con una forte componente narrativa, ma a quanto pare i piani originali erano molto diversi, e anche il titolo dedicato ai Guardiani della Galassia avrebbe dovuto avere una componente multiplayer online.

Questo almeno è quanto rivelerebbe il profilo LinkedIn di Simon Larouche, direttore del gameplay online del developer Eidos Montreal per almeno un anno prima di tornare in Guerrilla Games, lo scorso febbraio 2018. Secondo il suo stesso curriculum online infatti, Larouche avrebbe lavorato, durante il suo periodo in Eidos, al multiplayer online di Guardians of the Galaxy, progetto che è stato in seguito cancellato.

Da quando è tornato in Guerrilla Games, tra l’altro, Larouche è stato impegnato come game director in un progetto “segreto” ancora non annunciato.

Dunque sembra proprio che Eidos Montreal abbia deciso di concentrarsi completamente sulla componente narrativa e single player del titolo: non stupisce che i progetti per il multiplayer online siano stati dunque abbandonati. Tutti gli elementi sembrano infatti concorrere a far capire ai giocatori che Guardians of the Galaxy non sarà un GaaS: oltre a non avere alcun DLC infatti, nel gioco non ci saranno neanche microtransazioni.

Atteso per il 26 ottobre 2021, il nuovo titolo di casa Square Enix arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC (via Steam, Epic Games Store e GeForce Now).