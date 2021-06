Xbox: vicino l’accordo con Hideo Kojima?

È da qualche tempo che si vocifera di un possibile accordo tra Hideo Kojima, il leggendario creatore della saga di Metal Gear, e il suo studio, Kojima Production con Microsoft, per sviluppare un titolo esclusivo per le console della famiglia Xbox. Voci di corridoio che parrebbero essersi fatte sempre più concrete negli ultimi giorni, stando almeno a quanto riportato da Jeff Grubb.

Il giornalista di GamesBeat infatti, in una recente puntata del podcast GameBeat Decides, è tornato sulla questione dell’accordo tra Xbox e Kojima, affermando che si è giunti ormai ai dettagli, e che le parti sono vicine all’intesa definitiva, e che ormai è impossibile che qualcosa possa andare storto. Grubb ha inoltre sottolineato come Xbox abbia assunto Kim Swift, sviluppatrice di titoli come Portal e Left 4 Dead, specificamente per lavorare con Hideo Kojima.

“Kim Swift, che ha lavorato a Portal e Left 4 Dead, ed ha lavorato per [Google] Stadia come, beh, direttrice creativa, è arrivata specificamente per lavorare con Kojima al suo titolo. [Xbox] non ha fatto il nome di Kojima, ha detto che si tratta di un lavoro con un developer indipendente, [ma] è Kojima.

L’accordo sta per essere firmato. Siamo a un punto in cui, credo, sia impossibile non firmare. Di base stanno soltanto sistemando i dettagli. Avrò delle novità molto presto”

Ovviamente, come ogni volta in cui si parla di report non ancora confermati da nessuna fonte ufficiale, invitiamo a prendere questo report con e pinze, anche se Grubb ha un’ottima reputazione quando si tratta di leak e anticipazioni relativi all’industria videoludica.

Negli ultimi giorni Hideo Kojima è stato continuamente sulla bocca dei videogiocatori, soprattutto per il caso (ancora poco chiaro) di Abandoned, e poi per la notizia di un suo tentativo di riavvicinamento a Sony. Inoltre, durante l’ultima Summer Game Fest, il leggendario game designer era intervenuto per annunciare Death Stranding Director’s Cut, la nuova versione del suo iconico ultimo titolo, in arrivo per PlayStation 5.