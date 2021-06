Overwatch 2 dovrà fare dei compromessi su Switch

All’annuncio di Overwatch 2, nell’ormai lontano 2019, Blizzard aveva confermato che il titolo sarebbe arrivato anche su Nintendo Switch, ma i tempi di sviluppo, intanto, si sono allungato, e nel frattempo la next-gen del gaming è arrivata a sconvolgere tutti i piani. Con hardware più potenti come PlayStation 5 e Xbox Series X e S a disposizione, Blizzard ha reimpostato il lavoro sul suo sparatutto. Ma cosa ne sarà della versione per Switch?

Sulla questione è intervenuto il technical director di Blizzard, John Lafleur, che durante un Ask Me Anythung su Reddit, ha rivelato che sì, Overwatch 2 è ancora previsto anche sulla console ibrida di casa Nintendo, ma che dovrà fare dei compromessi e accettare qualche sacrificio. Lafleur ha infatti spiegato che, sebbene Blizzard stia lavorando per fare in modo che tutte le funzionalità del gameplay siano presenti nella versione per Switch, dal punto di vista grafico e tecnico non sarà possibile, ovviamente, avere la stessa qualità delle altre console:

“Dal momento che gli hardware sono migliorati dal lancio di Overwatch, stiamo espandendo l’engine di OW2 con più features di alto profilo. Comunque stiamo anche lavorando sodo per essere certi che tutte le piattaforme abbiano la migliore esperienza, anche in PvE. Switch ha qualche problematica in più rispetto alle altre, e dovremo fare alcuni compromessi. Per questo motivo alcuni dei miglioramenti grafici potrebbero non essere visibili lì. Ci assicureremo che tutte le features relative al gameplay ci siano, e poi ci occuperemo di tutte le funzionalità addizionali il più possibile”



Ancora privo di una data d’uscita ufficiale, Overwatch 2 è attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, oltre che sulle console di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Il gioco ha svelato tantissime novità soltanto il mese scorso.