EA Motive: arriva il game director di Assassin’s Creed Valhalla

Recentemente Ubisoft ha perso alcuni veri talenti, tra cui il narrative director della saga di Assassin’s Creed, Darby McDevitt, e il game director dell’ultimo Assassin’s Creed Valhalla (oltre che di altri titoli della saga come Assassin’s Creed Origins e Assassin’s Creed Black Flag), Eric Baptizat, che ha scelto di lasciare la compagnia dopo sedici anni di fedele servizio. Il game designer non ha avuto però alcun problema a trovare rapidamente un nuovo impiego, in quanto è entrato a far parte dello staff di EA Motive.

Il developer di Electronic Arts, noto per la sua ultima fatica, Star Wars Squadrons, è stato coinvolto in recentissimi rumors che lo vorrebbero al lavoro su una storica IP della casa di Redwood City, niente meno che Dead Space. E sembra proprio che Baptizat abbia portato i suoi talenti a EA Motive specificamente per lavorare su questo storico franchise survival horror sci-fi (sempre se sarà confermato che sia questo il progetto a cui Motive sta lavorando).

Secondo alcuni il prossimo gioco di Dead Space potrebbe essere annunciato al prossimo evento EA Play Live, il prossimo 22 luglio 2021, dunque non manca molto per scoprire la verità su questo nuovo titolo, e se è vero che Baptizat ci sta lavorando. Sicuramente però EA Motive, grazie a questa acquisizione, si è guadagnata un grandissimo nome della scena videoludica.