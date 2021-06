Chainsaw Man: ecco il primo trailer

L’annuncio, arrivato qualche tempo fa da parte dello studio d’animazione MAPPA, della trasposizione animata di Chainsaw Man aveva scatenato l’hype dei tantissimi fan dell’opera di Tatsuki Fujimoto, uno degli ultimi lavori di grande successo di Weekly Shonen Jump e tra le serie manga più vendute dell’anno. Pochissime erano state le informazioni trapelate, fino allo scorso aprile, quando MAPPA aveva annunciato che un trailer per la serie sarebbe stato rivelato durante un panel dedicato nell’evento per la celebrazione del decimo anniversario dello studio.

E lo studio è stato di parola, rilasciando, nella giornata di ieri, durante l’evento dedicato ai fan, il primo trailer in assoluto dell’opera, che non ha fatto altro che scaldare ancora di più gli animi. Pubblicato per la prima volta nel 2018, Chainsaw Man è scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto, già noto per il suo lavoro con Fire Punch. La prima metà del manga si è conclusa nel 2020, e non ci sono ancora notizie sull’uscita di una seconda parte. Nel frattempo però gli appassionati potranno consolarsi con questo trailer.

L’adattamento, annunciato da MAPPA nel 2020, non ha fatto altro che rendere ancora più popolare la serie che, dati alla mano, ha chiuso il mese di marzo con oltre dieci milioni di copie in circolazione. Speriamo dunque che l’anime possa rispettare le altissime aspettative di tutti i fan.

Non vediamo l’ora di scoprire che lavoro sarà in grado di fare lo studio che ha dato vita alla quarta stagione de L’attacco dei giganti con la storia di Denji, il giovane cacciatore di demoni che fa del suo meglio per sopravvivere in un mondo durissimo. Ma dopo essere stato ucciso durante un lavoro, Pochita, il suo cane demoniaco, lo riporta in vita trasformandolo però in qualcosa di terribile, spaventoso e pericoloso: il Chainsaw Man!