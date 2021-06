My Hero Academia: ecco il nuovo costume di Ochaco

L’anime di My Hero Academia è arrivato a un punto di svolta importante nel corso della sua quinta stagione. Con la scelta di anticipare l’arco narrativo del tirocinio presso l’agenzia di Endeavor, la serie ha messo da parte l’Addestramento Congiunto ed è pronta ad affrontare nuove tematiche, continuando a seguire la carriera degli eroi in erba della 1-A del liceo Yuei.

Ma se Izuku, Bakugo e Todoroki saranno impegnati nel tirocinio presso l’eroe numero 1 di tutto il Giappone, i loro compagni di classe non hanno nessuna intenzione di rimanere indietro. Tutti quanti infatti saranno impegnati in una esperienza sul campo, affiancando i pro-heroes nel loro mestiere, comprese Tsuyu Asui e Ochaco Uraraka, che torneranno nell’agenzia di Ryukyu.

Ed esattamente come Izuku, che continua a migliorare e a modificare il suo costume con l’evolvere del proprio Quirk, anche Ochaco ha apportato qualche cambiamento al suo. Cambiamenti che ci sono stati mostrati nelle prime sequenze della nuova opening della quinta stagione di My Hero Academia, dove appunto possiamo vedere Ochaco fare la sua comparsa con un costume aggiornato, soprattutto con modifiche all’elmetto e ai guanti.

Ovviamente la opening non ci spiega il perché di questi cambiamenti, che potrebbe essere rivelato ai fan soltanto durante i nuovi episodi della stagione (che andrà brevemente in pausa all’inizio di luglio). Dunque, anche se questo nuovo arco narrativo si concentrerà essenzialmente su Izuku, Bakugo e Todoroki, l’anime non intende tralasciare gli altri studenti della 1-A.

Insomma non vediamo l’ora di scoprire quante novità questa serie avrà in serbo per noi, e quanto i protagonisti matureranno durante questa esperienza, mentre anche la Lega dei Villain si sta muovendo (anche se scopriremo soltanto più avanti come).