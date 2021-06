L’attacco dei giganti: un poster anticipa la seconda parte della quarta stagione

La quarta stagione dell’anime de L’attacco dei giganti tornerà soltanto nell’inverno del 2022, ma il lavoro di studio MAPPA sta già scatenando l’hype irrefrenabile del fandom. Con un midseason finale adrenalinico, l’adattamento animato dell’opera di Hajime Isayama si sta preparando a una seconda parte violenta e sanguinosa, che terrà senza dubbio gli spettatori appiccicati allo schermo.

Per il momento si è visto ancora molto poco della seconda parte di quest’ultima stagione de L’attacco dei giganti, ma, come promesso qualche giorno fa, MAPPA ha dedicato un intero panel all’interno del suo evento per le celebrazioni del decimo anniversario dello studio, ed è proprio durante questo evento che ha fatto il suo esordio (subito rilanciato sull’account Twitter ufficiale) un nuovo poster che anticipa, almeno in parte, la trama che verrà adattata nei prossimi episodi della serie.

Nel poster possiamo infatti vedere Eren che fronteggia una figura umana in lontananza, mentre sullo sfondo l’albero che connette le menti di tutti gli eldiani brilla di una luminescenza bianca. La figura femminile è, con tutta probabilità, la fondatrice Ymir, anche se si tratta sicuramente di un piccolo spoiler per coloro che non hanno letto il manga. Tuttavia questo poster non fa che aumentare le attese in vista dell’esordio dell’ultima parte.

MAPPA ha anche rilasciato un brevissimo teaser del primo episodio della seconda parte dell’ultima stagione, mentre questo non è il primo poster rilasciato dallo studio per la sua serie più famosa. Nel frattempo il manga di Hajime Isayama si è concluso, e il capitolo 139, uscito in aprile sul Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha, è stato arricchito di altre otto pagine, inserite nella versione in tankobon, che fanno luce sulla conclusione della serie e lasciano persino uno spiraglio aperto per un possibile sequel dell’opera.

Nell’attesa dell’uscita dell’ultima parte dell’anime, i fan potranno comunque consolarsi con l’arrivo della commedia romantica che vedrà protagonisti Eren e Mikasa!