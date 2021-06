The Witcher: la saga non vedrà alcun nuovo annuncio al WitcherCon

Di sicuro, CD PRojekt RED ha avuto un brutto inizio con Cyberpunk 2077 e, non solo l’inizio in realtà. Ma con l’RPG in prima persona ormai pubblicato, arriverà il tempo di concentrarsi su altro per il team polacco e ci stiamo riferendo alla prossima installazione della serie di The Witcher.

Il 9 luglio si terrà il WitcherCon, evento spartito tra la CDPR e Netflix e molti sono coloro che si chiedono se si saprà qualcosa di nuovo riguardo la prossima iterazione dell’epica saga. Beh, spiace raffreddare gli animi speranzosi dei più, ma purtroppo non sarà così. Sulla pagina ufficiale infatti, è possibile leggere chiaramente “nessun gioco nuovo [sulla saga] verrà annunciato“.

Non c’è molto di cui sorprendersi però. Questo perchè, sebbene Cyberpunk 2077 sia stato pubblicato da mesi ormai, il gioco necessita di molte patch e correzioni varie e il team è ovviamente concentrato su quello. Probabilmente ci toccherà aspettare ancora un po’ prima di saperne di più su un prossimo gioco di The Witcher.