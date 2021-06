Lost Judgment: video dietro le quinte mostra Kazuki Soma

Lost Judgment porterà ai giocatori una serie di personaggi amati dai fan della saga, come Takayuki Yagami e Masaharu Kaito, ma non solo, il tutto in arrivo entro quest’anno. Com’è ovvio però, non arriveranno solo “vecchi” personaggi, ma anche dei nuovi, come Kazuki Soma.

Soma era un membro di un clan della Yakuza, ma quando fu sciolto, alcuni decisero di formare una rete di teppisti e ora opera dall’ombra. Nel video, l’attore Hiroshi Tamaki parla del processo di portare in vita Soma e descrive il suo personaggio come un ragazzo percettivo ma distaccato, nella misura in cui all’inizio potresti anche non considerarlo così ostile – anche se ovviamente, mentre giochi, con il tempo, questo si rivelerà non vero. Date un’occhiata al video qui sotto.

GamesVillage vi ricorda che Lost Judgment sarà pubblicato il 24 settembre in contemporanea mondiale per PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One.