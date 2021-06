Legend of Mana: il font originale arriverà dopo l’estate

Legend of Mana, un cult della storica PlayStation 1, ha da poco ricevuto una riedizione aggiornata per i nostri tempi, così da permettere sia ai veterani di rigiocare le avventure passate, sia per far conoscere ed apprezzare il titolo ad una nuova generazione di giocatori.

Intanto, dopo l’annuncio dello sviluppo di un nuovo capitolo, Square Enix ha anche confermato che pubblicherà un nuovo update che implementerà il font originale, preso direttamente dalla versione PlayStation, e che arriverà dopo l’estate, questo autunno per l’esattezza.

In attesa di una data ufficiale, GamesVillage vi ricorda che Legend of Mana è stato pubblicato per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam lo scorso 24 giugno.