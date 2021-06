Haven Studios: si prevedono elementi multiplayer e live service per il titolo

Verso l’inizio dell’anno vi informammo di come la persona di Jade Raymond e Sony si incontrarono, fondando così il nuovo studio di sviluppo Haven Studios, pronto con la sua prima opera esclusiva per l’ammiraglia di Sony, PlayStation 5.

Secondo alcune posizioni prese proprio da LinkedIn, pare che il team abbia all’interno del titolo in sviluppo elementi multiplayer e live service. Attualmente, lo studio cerca un Senior Software Engineer con esperienza in reti, multiplayer e marketing.

C’è anche un posto disponibile per un Senior Core Infrastructure e un Online Software Engineer con esperienza precedente su piattaforme cloud. Questi posti vacanti suggerirebbero che il gioco è ancora nelle primissime fasi di sviluppo, possibilmente pre-produzione. Ciò non sorprende in alcun modo, poiché lo studio è stato formalmente annunciato solo 3 mesi prima di queste aperture.

Aspetteremo quindi con pazienza di saperne di più sul nuovo progetto di Jade Raymond e Haven Studios.