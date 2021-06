Echoes of Mana annunciato per iOS e Android

Square Enix cavalca l’onda del successo della riedizione di Legend of Mana pubblicato soltanto pochi giorni fa, annunciando in poco tempo altri nuovi progetti. Dopo aver confermato lo sviluppo di un nuovo gioco della serie, il colosso nipponico ha anche annunciato l’ “all-stars” RPG d’azione Echoes of Mana per mobile.

Per la precisione, il nuovo progetto sarà disponibile per iOS e Android come titolo free-to-play con acquisti in-app e, fa sapere Square Enix, sarà disponibile nel 2022 con il supporto alle lingue inglese, giapponese, francese, tedesco, cinese tradizionale e coreano.

Di seguito, vi riportiamo i primi dettagli:

Echoes of Mana è un gioco all-stars con personaggi dei precedenti giochi di Mana.

I giocatori possono scegliere tra due protagonisti: Kilt (maschio) e Kilte (femmina).

Il gioco è ambientato in un mondo in cui tutto è stato perso. Il protagonista, guidato dalla dea, parte per un’avventura in vari mondi di ricordi alla ricerca della leggendaria spada per ripristinare il mondo.

Tutte le illustrazioni sono originali di questo gioco.

Mondi originali appariranno in aggiunta ai mondi dai precedenti giochi Mana.

Tutti i personaggi dei precedenti giochi di Mana saranno giocabili.

Appariranno anche personaggi di Legend of Mana e Children of Mana.

Appariranno anche personaggi precedentemente senza voci, come Amanda.

In battaglia, puoi formare un party con tre personaggi e passare liberamente da uno all’altro in combattimento. Semplice e facile da giocare, si propone come un sistema di battaglia degno del nome della serie Mana.

Qui di seguito, infine, il trailer d’annuncio ufficiale del gioco, così da dare a voi fan, un primo sguardo su quello che sarà Echoes of Mana.