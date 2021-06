Fuuraiki 4 si mostra in un nuovo gameplay trailer

La popolare serie di avventure di viaggio sta per continuare con il quarto capitolo della saga giapponese: Fuuraiki 4. Il titolo è stato presentato a dicembre 2020 tramite un trailer di debutto che evidenziava alcuni tratti di gameplay, informazioni importanti e screenshot vari. Il gioco adventure era programmato per l’uscita il 22 aprile 2021 ma è stato di recente posticipato agli inizi di luglio.

Proprio oggi è stato pubblicato dalla software house Fog e dall’editore Nippon Ichi Software un gameplay trailer, il quale risulta essere il secondo di una serie di video programmati in attesa del day-one di Fuuraiki 4. Il primo video è stato condiviso il giorno 25 giugno, mentre le date di quelli a venire le riportiamo qui sotto:

Terzo video: 1 luglio 2021 alle 12.00 (fuso orario giapponese)

Quarto video: 4 luglio 2021 alle 12.00 (fuso orario giapponese)

Quinto video: 7 luglio 2021 alle 12.00 (fuso orario giapponese)

Dal trailer in questione si può notare l’accuratezza nella rappresentazione ambientale, la quale risulta estremamente realistica: dai dettagli della struttura urbana (strade, caselli autostradali, ecc.) a quelli degli ambiti un più naturalistici, con riferimento ai luoghi situati nella prefettura di Gifu (come ad esempio i dintorni del Castello Naegi). Il realismo, di fatto, ha sempre costituito uno dei maggiori punti di forza della serie, a partire dal lontano 2001, anno di uscita del primissimo capitolo su PlayStation 1 e PlayStation 2. Fuuraiki 4 uscirà in Giappone l’8 luglio 2021 per console Nintendo Switch e PlayStation 4.