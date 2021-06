Avatar Frontiers of Pandora: ogni versione sarà dotata di ray-tracing

L’ultima volta che si è parlato di Avatar: Frontiers of Pandora, è stato spiegato dagli stessi sviluppatori di Ubisoft il motivo per cui il titolo, presentato durante l’E3 2021, non sarà disponibile in versione old-gen. Il gioco, infatti, sarà dotato di tutta una serie di caratteristiche next-gen tali da impossibilitare l’utenza a fruire dell’esperienza su Xbox One o PlayStation 4.

Le caratteristiche next-gen spiegate dalla software-house sarebbero riconducibili alla possibilità che il gioco offre di esplorare la mappa (rigorosamente open-world) interamente in volo, in groppa ad un Banshee. In oltre, i più recenti hardware hanno contribuito a facilitare il lavoro di resa delle texture, sia di oggetti vicini che di panorami molto lontani dal giocatore (addirittura fino a 4 chilometri di distanza). Altre migliorie riguarderanno la gestione dell’IA dei nemici e della fauna selvatica.

Un’altra di queste feature portanti di Avatar: Frontiers of Pandora sarà il ray-tracing, una tecnica di rendering basata su un accuratissimo tracciamento dei raggi solari e di come essi interagiscono con l’ambiente circostante. A questo proposito, Ubisoft Massive ha specificato che il ray-tracing verrà integrato in ogni versione dell’open-world, quindi anche su PC.

Non è una sorpresa che gli sviluppatori vogliano sfruttare appieno tutte le potenzialità di PlayStation 5 e Xbox Series X/S e Nikolay Stefanov, parlando con la rivista tedesca Gamestar, ha affermato che il gioco apparirà solo con il ray-tracing, in modo da renderlo “obbligatorio” e favorire un impatto visivo spacca mascella. Lo scopo di Ubisoft, infatti, sarà quello di interpretare l’ambiente con un realismo importante. Sempre secondo Stefanov, lo sviluppo sta considerando l’eventualità di adottare misure per garantire la possibilità di effettuare un downgrade di qualità e prestazione in base all’hardware in cui Avatar è in esecuzione.

Avatar: Frontiers of Pandora è previsto per il 2022 su console di nuova generazione, cioè PlayStation 5 e Xbox Series X/S, nonché PC.