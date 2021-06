Call Of Duty Vanguard: sembra un Black Ops Cold War 2 ed esce nel 2021, rumor

Un importante leaker di Battlefield e Call of Duty ha rivelato alcune informazioni su Call of Duty Vanguard, dicendo che è come Black Ops Cold War 2.0 e che uscirà nel 2021. Tom Henderson, il leaker dietro la maggior parte della discussione e dei trailer di Battlefield 2042 , ha pubblicato un video sul suo canale YouTube che analizza alcune voci su Call Of Duty Vanguard e fornisce nuovi dettagli sul titolo. Il leaker inizia il video commentando:

potrebbe non essere il gioco che molte persone aspettano con ansia quest’anno.

Tom apre il suo video affermando che Warzone riceverà una mappa di WW2 quando uscirà il crossover di Vanguard. Apparentemente, la mappa sarà più grande di Verdansk per fare spazio a più veicoli e opzioni di viaggio, piuttosto che avere più giocatori. Passando al multiplayer, Tom afferma che Sledgehammer ha cercato di introdurre molti modi per cercare di differenziare Vanguard dagli altri giochi di Call of Duty, ma non ha funzionato e ora sembra Black Ops Cold War 2.0, con circa otto mappe standard disponibili dal day one. Il leaker parla anche della nuova modalità Ground War di COD Vanguard e consentirà a 32 giocatori di giocare su mappe più grandi.

Secondo i vari rumors, sarà presente nel gioco anche il quartier generale, ma questa non è una novità. Tom si aspetta che Vanguard venga rivelato ad agosto e attraverso un trailer di Warzone, secondo rumors recenti. Il leaker, afferma di non aspettarsi niente di nuovo dal titolo. Sebbene ogni singolo studio Activision stia lavorando su Warzone, solo Sledgehammer Games si dedica allo sviluppo di Vanguard e sembra che sia piuttosto approssimativo nel complesso. Secondo quanto riferito, Vanguard avrà anche una modalità storia e una modalità cooperativa. Tom crede che Treyarch ha assistito allo sviluppo della modalità. Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Continuate a seguirci, per maggiori informazioni.