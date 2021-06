Grand Theft Auto 6: un insider rivela nuove informazioni

L’ormai “leggendario” Grand Theft Auto 6 non si scorge nemmeno all’orizzonte, sebbene sia (senza tante esagerazioni) il titolo più atteso del secolo. Il quinto capitolo principale della saga ha colpito il cuore de la mente dei videogiocatori, anche quelli casual, e ha raggiunto un successo tale da aver venduto circa 145 milioni di copie in tutto il mondo (dati risalenti a maggio 2021).

Il suo sviluppo è in corso d’opera, si sa, ma Rockstar Games non intende farsi sfuggire nulla a riguardo. Non a caso, per venire a conoscenza di novità e informazioni succulenti bisogna sempre far ricorso agli insider, da cui ogni tanto trapelano nuovi pezzi di questo puzzle misterioso. Chiaramente, ogni informazione pervenuta dai leaker è discutibilissima ma, questa volta, si ha ragione di credere che la notizia possa avere dei fondamenti importanti.

A questo proposito giunge un leak da parte di Thomas Henderson, un attendibile insider per quanto riguarda i titoli AAA, secondo cui Grand Theft Auto 6 potrebbe ritornare ad essere ambientato a Vice City con un’ambientazione mutevole, moderna e con una protagonista femminile. Sicuramente avrebbe senso un contesto tecnologico evoluto per quanto riguarda la trama, in quanto sarebbe difficoltoso per Rockstar Games portare avanti GTA Online se decidessero di ambientare il sesto capitolo negli anni Ottanta o Novanta.

Per quanto concerne la caratteristica “mutevole” della mappa, Henderson farebbe riferimento ad alcuni DLC che andrebbero ad espandere Vice City, inizialmente di dimensioni particolarmente ridotte. Sempre secondo l’insider, il gioco prevedrà l’utilizzo di personaggi multipli, sebbene la protagonista principale sarà di sesso femminile.

Infine, per quanto riguarda l’informazione più ricercata dai fan è la data di uscita. Non ci sono buone notizie in vista, anzi. L’attesissimo GTA 6, sempre secondo il leak, potrebbe arrivare molto tardi, si crede tra il 2024 e il 2025. La lunga attesa sarebbe correlabile ad una politica lavorativa di Rockstar, la quale implica orari di lavoro ridotti e per nulla massacranti, piuttosto che all’arretratezza delle fasi di sviluppo.

Molto probabilmente, Grand Theft Auto 6 arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC ma, a causa della grande crisi dei semi-conduttori e alla scarsa mole di produzione delle console, Rockstar Games preferirebbe rilasciare il gioco nel momento in cui tutto si risolve, in modo da poter fare arrivare il titolo a più giocatori possibile, cosa al momento per nulla possibile. Ricordiamo che Grand Theft Auto V: Expanded and Enhanced sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X/S a partire dall’11 novembre 2021.