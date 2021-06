Pokemon Masters EX: disponibile il nuovo aggiornamento 2.10.0

È disponibile il nuovo aggiornamento 2.10.0 per Pokemon Masters EX, che apporta nuove modifiche alla storia principale e si prepara per un nuovo evento. Trovate le note complete qui. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Il gioco è ambientato sull’isola artificiale di Pasio. Qui i Pokemon e i loro Allenatori, il cui duo viene chiamato Unità, condividono un legame speciale. Molti Allenatori famosi provenienti da tutte le regioni apparse finora nei videogiochi Pokemon si sono radunati a Pasio insieme ai loro Pokemon compagni, formando delle Unità. In Pokemon Masters EX, partirete per un’avventura entusiasmante con il vostro Pokemon. Nel corso della storia incontrerete diversi Allenatori, ti farai nuovi amici e collaborerai con loro per andare avanti.

Incontrare Allenatori formidabili di varie regioni e collaborare con loro è un aspetto fondamentale del gioco e presenta un aspetto interessante della trama. Tra le Unità che potresti incontrare a Pasio ci sono il leggendario Allenatore Rosso con il suo Charizard, il fortissimo Blu (nipote del celebre Professor Oak) con il suo Pidgeot e la Campionessa di Sinnoh Camilla insieme al suo Garchomp.

Dopo aver formato alleanze, potrai finalmente cimentarti nelle lotte Pokemon! Le lotte in Pokemon Masters EX sono incontri tre contro tre che si svolgono in tempo reale. Puoi sferrare mosse potentissime una dopo l’altra sfruttando la barra mosse che si riempie col tempo. In più, oltre a dare istruzioni ai Pokemon per sferrare attacchi come di consueto, in Pokemon Masters EX i giocatori potranno anche contare, per la prima volta in assoluto, sull’aiuto degli Allenatori facendogli usare mosse e strumenti curativi. Le mosse degli Allenatori possono aumentare le statistiche dei Pokemon o sortire altri effetti. Con diverse Unità a fronteggiarsi contemporaneamente, dovrai ideare strategie nuove se vuoi aggiudicarti la vittoria! Pokemon Masters EX è disponibile per dispositivi mobile.