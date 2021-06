Halo Infinite: la prima stagione si chiamerà “Heroes of Reach”

Halo Infinite è sicuramente uno dei titoli più attesi di questo 2021 e costituisce anche una delle esclusive più forti di Microsoft. Lo sparatutto è stato mostrato tramite un trailer cinematico durante l’E3 2021 nello Showcase di Xbox + Bethesda e ha evidenziato parecchie informazioni rilevanti, tra cui la modalità campagna e il reveal del multi-player, il quale sarà free-to-play e spettacolare in termini grafici.

A proposito della modalità multi-player, 343 Industries ha approfondito un po’ la questione del free-to-play e i temi che verranno mano a mano affrontati. Joseph Staten, più precisamente, è intervenuto nei riguardi del multi-player in qualità di direttore creativo dei Halo Infinite:

Al centro dei nostri piani risiede la volontà di approfondire e radicare i vari personaggi anche nel contesto multi-giocatore, in modo tale da far guadagnare loro un ruolo attivo e vitale nella storia di Halo Infinite. Come lo faremo esattamente nel corso degli anni e delle stagioni di gioco? Beh, non siamo ancora pronti a parlarne e a diffonderne i dettagli.



Nei riguardi della prima stagione di gioco, però, Staten si è lasciato sfuggire qualche cosa:

Della prima stagione posso dire con certezza che come tema portante abbiamo adottato “Heroes of Reach“, in quanto Reach ha una grande storia. É un luogo chiave per gli spartani di vecchia data, ma lo sarà anche per quelli di nuova generazione che si preparano a scontrarsi con i pericoli e i misteri di una galassia che è cambiata radicalmente in seguito agli eventi narrati in Halo 5.

La prima stagione “Heroes of Reach”, così come quelle che verranno, durerà circa tre mesi. Nel momento in cui verrà pubblicata la stagione seguente, in ogni caso, sarà possibile accedere a quelle precedenti e continuare a fare progressi in esse. Questa è stata una scelta del team di sviluppo, il quale ha voluto fare in modo che il titolo fornisse costantemente una motivazione per essere giocato.

La data specifica d’uscita di Halo Infinite non è ancora stata comunicata, anche se è stata fornita una finestra di lancio del titolo che pare affacciarsi al periodo natalizio 2021. Il gioco uscirà per Xbox Series X/S e PC.