Far Cry 6: sviluppato in collaborazione con altri 9 studi Ubisoft

Far Cry 6 è sempre più vicino alla sua data di uscita e i fan della saga sparatutto di Ubisoft non stanno più nella pelle, soprattutto in seguito alle novità introdotte nella serie approfondite durante l’E3 2021. Ubisoft ha fatto anche presente che il sesto capitolo sarà particolarmente vasto e open-world e, pertanto, è stato necessario avvalersi dell’aiuto di numerosi team di sviluppo che collaborassero sinergicamente per elaborare il prodotto finale. Basti pensare che il titolo presenta la più vasta mappa di gioco dell’intera serie, costituita da ricche e popolose città, grandi distese acquatiche su cui sarà possibile navigare a bordo di una barca e anche aeroporti.

Ubisoft Shangai e Ubisoft Montreal sono solo alcune delle realtà che hanno contribuito ai lavori di progettazione e sviluppo di Far Cry 6. Sicuramente, la sede di Toronto è quella più facilmente associabile al titolo, in quanto sin dal giorno del trailer d’annuncio è stata considerata come la protagonista. Tuttavia, trattandosi di un’opera AAA, era impensabile che il progetto potesse compiersi grazie ad un unico studio Ubisoft.

Come recentemente rivelato su Twitter dal direttore del comparto audio di Far Cry 6, Eduardo Vaisman, sono 9 in tutto gli studi di Ubisoft che hanno lavorato insieme a quello di Toronto per rendere fruibile questo titolo al pubblico. Tra questi si annoverano quelli di Montreal (associabile a Rainbow Six Extraction), Shangai (Skull and Bones) e Pune (al momento al lavoro sulla remastered di Prince of Persia: The Sands of Time). Altri studi citati nel post di Vaisman sono quelli situati a Kiev, Berlino, Filippine, Bucarest, Winnipeg e Montpellier.

Nulla che possa stupire se pensiamo che per la realizzazione di Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft si era avvalsa di 14 studi di sviluppo circa. Ricordiamo, per concludere, che Far Cry 6 sarà disponibile a partire dal 7 ottobre 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.