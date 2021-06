Valkyria Chronicles e Valkyria Chronicles 4: versioni di prova su Switch Online

Valkyria Chronicles e Valkyria Chronicles 4, saranno disponibili in Giappone come versioni di prova, sul Nintendo Switch Online dal 5 all’11 luglio. Al termine della prova, sia l’originale che il quarto capitolo, saranno scontati sull’eShop giapponese. Di seguito una panoramica dei due titoli tramite nintendo.com:

La storia di Valkyria Chronicles si svolge nell’anno 1935 E.C. Il continente Europa è dilaniato dalla Seconda Guerra Europea fra l’Alleanza Imperiale Autocratica Est-Europea (conosciuta come l’Impero) e la Federazione Atlantica. Al centro del conflitto il possesso della preziosissima risorsa Ragnite. L’Impero infuria nel continente come un incendio fuori controllo, determinato a mettere le mani sui ricchi depositi di Ragnite del Principato di Gallia. Sebbene la pacifica Gallia sia totalmente neutrale al conflitto, i suoi cittadini dovranno difendersi dall’inevitabile invasione. I giocatori seguiranno il tenente Welkin Gunther e il glorioso Squadrone 7 della Milizia Gallica nell’azione di resistenza all’apparentemente inarrestabile esercito imperiale. Caratteristiche del gioco:

Motore grafico Canvas

Sistema tattico di battaglia Blitz

Una storia indimenticabile

Tutti i DLC precedentemente pubblicati già inclusi

Valkyria Chronicles 4 si svolge parallelamente all’originale, ma è incentrato sull’Unità E della Federazione. Il comandante Claude Wallace e i suoi amici d’infanzia sono pronti a combattere per la libertà in questa guerra disperata, ma agghiaccianti bufere, ondate di soldati imperiali e i poteri divini che ostacolano la loro vittoria.

In parte gioco strategico a turni costanti, in parte GDR e in parte sparatutto in terza persona in tempo reale, il sistema di battaglia Blitz rivoluziona il campo di battaglia. Sconfiggi la minaccia imperiale con più unità su una mappa più grande. Una nuova unità esplosiva, il Granatiere e numerose opzioni di aiuto sia nelle battaglie offensive che difensive debuttano nel titolo.

Valkyria Chronicles è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, PC tramite Steam, PlayStation 3. Valkyria Chronicles 4 è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Steam, Google Stadia.