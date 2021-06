Legacy of Kain Soul Reaver: in arrivo una remastered?

É molto tempo che non si hanno notizie di un nuovo capitolo principale della serie di Legacy of Kain. Il primo (Blood Omen) uscì nel lontano 1996 per la prima console di Sony e il secondo nel 1999. Quest’ultimo, Soul Reaver, è stato recentemente protagonista di alcuni chiacchiericci secondo cui potrebbe bollire in pentola un versione rimasterizzata del capolavoro d’avventura.

Soul Reaver è stato uno dei più popolari titoli action-adventure in terza persona di sempre, grazie alla storia e alla narrativa estremamente profonde e ben sviluppate. Dopo la sua uscita su PlayStation 1, vennero creati diversi port per SEGA Dreamcast e PC.

Stiamo parlando di rumor da prendere alla leggera ovviamente, ma pare proprio che esista una concreta possibilità di vedere riapparire Legacy of Kain: Soul Reaver dopo un silenzio durato anni. Proprio durante l’ultimo episodio del podcast XboxEra, l’insider Shpeshal Nick ha rivelato che una versione remastered del titolo in questione potrebbe essere rivelata entro la fine di quest’anno 2021, presumibilmente durante il Gamescom o The Game Awards.

Non siamo in possesso di ulteriori elementi per poterne sviluppare un’analisi approfondita: non conosciamo la software house, che magari potrà rivelarsi essere ancora una volta Crystal Dynamics, e non sappiamo nemmeno se e quanto differirà la remastered dal capitolo originale. Naturalmente, per ogni ulteriore sviluppo vi invitiamo a seguire GamesVillage che continuerà ad aggiornarvi costantemente.